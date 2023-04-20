Stability AI 推出语言模型StableLM与OpenAI竞争

站长之家（ChinaZ.com）4月20日 消息:最近，AI绘画工具 Stable Difussion 背后的公司Stability AI推出了一款名为 StableLM 的新产品，其功能类似于 OpenAI AI聊天机器人ChatGPT 。

据了解，该公司将提供两种型号的 StableLM，较小的版本提供30亿个参数的复杂度，而“较大”的版本有70亿个参数。该公司表示，它计划发布15至650亿个参数的更复杂模型。今天发布的两个 alpha 版本均可用于商业和研究目的。

用户可以利用 StableLM 生成文本和代码响应。该模型已通过使用名为“The Pile”的开源数据集进行训练，据报道该数据集包含大约1.5万亿个内容标记。

相比之下，GPT-3——最初为 ChatGPT 提供支持的语言模型——具有1750亿个参数。因此，Stability AI 推出的模型相对不那么复杂，当然响应的质量主要取决于训练数据的丰富程度。

关于模型的安全性，Stability AI 写道:“对于任何没有额外微调和强化学习的预训练大型语言模型来说，这是典型的，用户得到的响应可能质量参差不齐，并且可能包含攻击性语言和观点”。

目前尚不清楚 StableLM 的定价是多少。与 OpenAI 不同，Stability AI 旨在创建开源 AI 模型，供世界各地的开发人员使用，以增强他们的产品和服务，甚至以公司的产品为基础构建更复杂的模型。

值得一提的是，Stability AI 最近还创建了一个更强大的模型，称为 Stability XL （SDXL），允许用户根据较短的文本提示创建高度复杂和精美的图像。据该公司称，目前有超过4000万用户正在利用该公司名为 DreamStudio 的图像应用程序的强大功能，该应用程序现在由 SDXL 提供支持。

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