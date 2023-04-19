马斯克批评 OpenAI 的发展：闭源、追求利润化

站长之家(ChinaZ.com) 4月19日消息:马斯克在 2015 年共同创立了 ChatGPT 的公司 OpenAI，但在 2018 年离开了其董事会。周一晚上在接受福克斯新闻频道的「Tucker Carlson TonIGht」采访时，他说 OpenAI 没有达到他的预期。

「我真的为创建这个组织付出了很多努力，以作为谷歌的制衡力量，」他说。「然后，我想，我有点把目光从球上移开了，他们现在是闭源的，他们显然是营利性的，他们与微软紧密结盟。实际上，在这一点上，微软即使不直接控制 OpenAI，也有很强的发言权。」

微软邀请 OpenAI 构建其改造后的人工智能驱动的 Bing 搜索引擎。2019 年 3 月，OpenAI 宣布转向「利润上限」模式，成为一家非盈利和盈利的混合公司。

在上个月接受 The Verge 采访时，OpenAI 的联合创始人之一和首席科学家 Ilya Sutskever 谈到了 OpenAI 多年来在分享其 AI 语言模型信息方面的变化。

他说：「如果你像我们一样相信，在某个时候，人工智能——AGI——将变得极其强大，令人难以置信，那么开源就是没有意义的。我完全可以预计，在几年内，每个人都会完全明白，开源人工智能就是不明智的。」(AGI，人工通用智能，指的是理论上可以学习任何人类可以学习的东西的机器，而不是简单地执行任务。）

马斯克过去也对 OpenAI 提出过批评。今年 2 月，他说 OpenAI 「根本不是我的初衷」，称其为「由微软有效控制的闭源、追求利润最大化的公司」。

OpenAI 表示，马斯克在 2018 年退出了董事会，以避免与特斯拉的自动驾驶汽车工作产生潜在的利益冲突。马斯克后来说，他离开的另一个因素是，他「不同意 OpenAI 团队想做的一些事情」。

马斯克在周一的采访中表示，他与谷歌联合创始人拉里·佩奇在人工智能安全方面的分歧是「OpenAI 存在的原因」，这些讨论使他想让 OpenAI 成为 「离谷歌最远的东西」。这位特斯拉和推特的首席执行官说，他现在正计划建立「TruthGPT」，他将其描述为「最大限度地寻求真相的人工智能，试图了解宇宙的本质」。

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