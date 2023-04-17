华为 Nova11 系列正式发布：全系搭载骁龙 778G 售价 2499 元起

站长之家(ChinaZ.com) 4月17日消息:今天下午华为 nova11系列新机正式发布，包含华为 nova11、nova11Pro 和 nova11Ultra 三款新机，其中 nova11售价2499元起，Pro 版本售价3499元起，Ultra 版售价4499元。

据官方介绍，华为 nova11系列全系搭载骁龙778G 4G 移动处理平台，HarmonyOS3系统。华为 nova11系列还搭载 HiCar3.0车机互联系统，拥有全新升级体验，包括摇一摇自动导航、桌面歌词动态显示、语音支持打断和自动切换深浅模式。

华为 nova11搭载6.7英寸2412×1084OLED 直屏，支持120Hz 刷新率，1440Hz 高频 PWM 调光，普通 / 昆仑玻璃盖板可选。华为 nova11搭载4500mAh 电池，支持66W 快充。华为 nova11Pro 和华为 nova11Ultra 均搭载6.78英寸2652×1200OLED 环幕屏，支持120Hz 刷新率，1440Hz 高频 PWM 调光，前者提供普通 / 昆仑玻璃盖板可选，后者仅昆仑玻璃盖板，昆仑玻璃版本整机耐摔能力提升至10倍。华为 nova11Pro 和华为 nova11Ultra 搭载4500mAh 电池，支持100W 快充，新增应急模式，低电量智能启动。

华为 nova11前置60MP 摄像头，后置50MP 主摄（RYYB）+8MP 超广角微距摄像头;华为 nova11Pro 和华为 nova11Ultra 均前置60MP 追焦镜头(1/2.61")+8MP 人像特写镜头(2倍光变，5倍数码变焦)，华为 nova11Pro 后置50MP 主摄(RYYB)+8MP 超广角微距摄像头，华为 nova11Ultra 后置50MP 主摄(RYYB，F /1.4- F /4.0十挡可变光圈)+8MP 超广角微距 +2MP 景深三摄。其中华为 nova11Ultra 搭载超光变影像系统与 XD Portrait 人像引擎。

价格方面，华为 nova11普通玻璃版128GB 售价2499元;普通玻璃版256GB 售价2799元;昆仑玻璃版256GB 售价2999元;昆仑玻璃版512GB 售价3399元。华为 nova11Pro普通玻璃版256GB 售价3499元;昆仑玻璃版256GB 售价3699元;昆仑玻璃版512GB 售价3999元。华为 nova11Ultra昆仑玻璃版512GB 售价4499元。

另外，在今天下午的发布会上，华为还正式带来全新华为畅享60X系列。华为畅享60X 搭载6.95英寸影音大屏，支持90HZ刷新。配备7000mAh 超大电池，支持22.5W反向快充。手机配备鸿蒙操作系统3.0，支持超级NFC等功能。另外华为畅享60X配有定制X键，可一键打开常用 APP。摄像方面，华为畅享60X 前置800万像素镜头，后置5000万像素主摄和200万像素独立景深镜头。

华为畅享60X 拥有皓月银、翡冷翠、曜金黑三种配色，高配版采用丹霞橙、鎏金黑素皮材质。128GB售价1799元，256GB售价1999元，512GB售价2299元。

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