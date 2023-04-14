苹果宣布将于 2025 年实现在电池中使用 再生钴

站长之家(ChinaZ.com) 4月14日消息:苹果公司发布新闻稿宣布「大大加快」其在设备中使用可再生材料的进程，包括一个全新的 2025 年目标：在所有苹果设计的电池中使用 100% 再生钴。

此外，到 2025 年，苹果设备中的磁铁将完全使用再生稀土元素，所有苹果设计的印刷电路板将使用 100% 再生锡焊料和 100% 再生镀金。

时间上的加速得益于该公司近年来做出的大量改变。苹果在过去三年里大幅推进了对 100% 认证再生钴的使用，这将使到 2025 年在所有苹果设计的电池中使用此材料成为可能。苹果在 iPad、Apple Watch、AirPods Pro、MacBook Pro、Mac mini 和 HomePod 中增加了使用回收材料制成的电路。2022 年，苹果产品中发现的所有钴有四分之一来自回收材料，高于 2021 年的 13%，为到 2025 年过渡到 100% 的回收钴铺平了道路。

2022 年，苹果设备中出货的所有材料中约有 20% 来自可再生或回收来源。该公司表示，这一变化使其更接近最终只使用可回收和可再生材料制造所有产品的目标，并推进了其在 2030 年前使每件产品实现碳中和的目标。

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