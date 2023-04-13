优酷回应非会员遇3000多秒广告 个别情况，更新版本可解决

最近，有网友称非会员在酷喵（优酷正版电视端应用）上看剧需要看3000多秒广告，引发网民的热烈讨论。12日，平台方回应称，这确实是个别情况。

浙江杭州网友“番茄茄”发布视频，吐槽称:“你们见过3000多秒的广告吗?我说优酷你别太过分了!”视频中，电视屏幕上正播放着广告，右上方出现3233秒倒计时，旁边有文字提示“VIP可关此广告，低至15元/月”。一位叫张女士的网友表示，她通过互联网电视观看酷喵（优酷正版电视端应用）上一部独播剧，该剧并不是会员专属，前五集可以免费观看。她想先看看这部剧，如果好看再决定是否付费成为会员。“前面几集的广告时间都是100多秒，但看了几集之后，突然就变成了3000多秒。我从未见过这么长的广告，它比正常一集的电视剧还长。不是每一集都这样，应该是系统出了问题，返回再进去就好了。”

“过去看电视是为了观看电视节目，现在看电视是为了看广告”“等了50多分钟，太离谱了”“可以看到2024年的广告”“我见过2个小时的广告”……各种网友纷纷在网上发帖评论。

12日，一位小编通过互联网电视进入酷喵，在进入该独播剧时需要等待100多秒，旁边有文字提示，开通VIP可以关闭该广告。

优酷平台的客服人员表示，经过咨询了解，这确实是个别情况。通常，这可能是由于版本没有更新到最新版本，旧版本系统会出现一些漏洞问题，或者由于用户没有登录账户而直接观看或者因为网络信号的问题而导致这种情况发生。对于这类情况，用户可以卸载应用程序并重新安装最新版本，再登录账户观看。如果之后还有类似情况，可以继续向客服人员反馈。客服人员还表示，VIP会员观看电视剧时可以自动跳过前置广告，但由于版权问题，一些片源可能会提供不同类型的广告。

猜你喜欢：

（举报）