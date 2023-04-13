“口渴”的AI!ChatGPT的耗水量惊人，需要大量水来冷却数据中心

站长之家（ChinaZ.com）4月13日 消息:我们知道，训练人工智能算法需要消耗大量的能量，最近一篇新论文所揭示，它也会消耗大量的水。

科罗拉多大学河滨分校和德克萨斯大学阿灵顿分校的研究人员分享了一篇名为“让 AI 不那么渴”（"Making AI Less Thirsty" ）的尚未经过同行评审的论文，该论文研究了 AI 训练对环境的影响，这不仅需要大量电力还有大量的水来冷却数据中心。

在研究冷却 OpenAI 和谷歌等公司使用的数据处理中心需要多少水时，研究人员发现，仅在训练 GPT-3时，与 OpenAI 合作的微软就消耗了高达18.5万加仑（70万升）的水。根据他们的计算，这相当于填充核反应堆冷却塔所需的水量。

正如该论文指出的那样，微软在训练 GPT-3时用来冷却其美国数据中心的水足以生产“370辆宝马汽车或320辆特斯拉电动汽车”。如果他们在公司位于亚洲的更大数据中心训练模型，“这些数字会增加三倍。”

研究指出，“ChatGPT 需要‘喝’[相当于]一瓶500毫升的水才能进行大约20-50个问题和答案的简单对话，虽然一瓶500毫升的水似乎并不算多，但 ChatGPT 拥有数十亿用户，消耗的总水量就非常大了。”

对于如何解决这个突出问题，研究人员并没有那么多建议。研究人员写道:“至少，像谷歌和 OpenAI 这样的公司应该承担社会责任。”

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