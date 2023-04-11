2023年最热门的七大人工智能职业

站长之家（ChinaZ.com）4月11日 消息:从人脸识别、导航地图、聊天机器人、语音助手、搜索引擎、文本编辑器到智能家居设备——AI 已成为当下日常生活的一部分。

这种演变也带来了大量的就业机会。根据最近的报道，人工智能和机器学习领域的人才需求在过去几年中增长了近75%，而且预计还会继续增长。如果你想在这个领域发展，那么也将应不错的就业机会。本文列出了最受欢迎的 AI 职业清单，供大家参考。

1） 机器学习工程师

机器学习工程师拥有开发、设计和部署自运行软件的专业知识。这些软件解决方案为机器提供了自动化预测模型的能力。随着时间的推移，计算机从插入的数据集中学习的越多，它对新数据集的结果的预测就越好。此外，聊天机器人、虚拟助手、无人驾驶汽车、交通预测和搜索推荐等都是该领域的新兴应用。

教育背景 –在计算机科学、数据编程、数学和相关领域拥有深厚的背景。

2）数据科学家

数据科学家的工作涉及使用各种分析和统计人工智能工具收集和分析复杂数据。主要目的是从原始数据中提取有价值的信息，然后使用它来生成业务组织在竞争激烈的市场中发展所需的解决方案。例如，在外卖应用程序中，您之前的订单和浏览历史记录的数据用于生成用户最有可能接受的折扣优惠。

教育背景——数据科学、计算机科学或相关领域的学士学位。许多雇主也更喜欢拥有数据科学硕士学位的人才。

3）人工智能研究科学家

研究科学家负责对现有模型进行各种实验，以创建新算法。简而言之，他们的工作是改进和修改机器思考和操作的方式。他们生成的算法进一步协助分析数据和生成模式。因此，人工智能科学家的机会是巨大的。它们在医疗保健、金融、市场营销、保险、零售、制造等行业有着广泛的应用范围。

教育背景——计算机科学或计算机编程学士学位，了解算法的基础知识。

4） 机器人工程师

机器人工程师开发的机器人无需人工干预即可执行大量任务。他们通过结合计算机科学、工程学、认知心理学和电子学的元素来做到这一点。此外，这些非凡的创作确保简化重复性任务并以最高精确度执行它们。无人机是这项技术的伟大产品，现在正被用于农业、军事、娱乐和房地产等行业，以提高效率、准确性，并降低成本和时间。

教育背景——至少拥有计算机工程学位、机械工程学位或机器人学学位。

6） UX 设计师

UX 或用户体验设计师在评估用户与产品、程序或网站的交互方式方面起着不可或缺的作用。他们通过密切监测消费者的期望、行为、愿望和触发因素，设计和开发操作极其简单的产品。例如，当你访问酒店预订网站时，用户体验设计师会确保用户的整个搜索过程快速且用户友好。此外，他们安装的智能功能可以提高参与度和流量。

教育背景——技术、科学和工程学士学位。许多私立大学还提供特定的用户体验设计师课程，以掌握必要的技能。

7） 商业智能开发人员

商业智能开发人员负责开发和维护多个软件解决方案，这些解决方案可用于访问数据并支持公司的目标。此外，他们还应履行收集数据、分析数据、为数据处理创建新解决方案、修复工具错误和实施改进措施等职责。

教育背景——IT、计算机科学、软件开发、商业智能或数学学士学位。

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