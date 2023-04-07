调查显示：66%的人支持暂停止AI模型的开发

站长之家（ChinaZ.com）4月7日 消息:根据数据调查机构Sortlist 的一项新调查，三分之二的公众同意特斯拉首席执行官埃隆马斯克的观点，呼吁暂停开发比GPT-4更强大的人工智能6个月，直到可以开发出更多安全措施。

上周，马斯克、苹果公司联合创始人史蒂夫·沃兹尼亚克、图灵奖获得者约书亚·本吉奥和其他14，000多人签署了一封非营利组织的公开信，呼吁暂停开发比 GPT-4更强大的人工智能系统，因为它们对社会和人类“带来了深远的风险”。

调查显示，66% 的人支持暂时停止 AI 模型的开发，因为担心AI的进展速度和方向。此外，69% 的受访者认为人工智能的近期发展对社会不利。

值得注意的是，25% 的受访者表示，由于马斯克的参与，他们更信任公开信呼吁的内容。

Sortlist 调查还按年龄细分了公众的态度。对于25至54岁的人群，65% 至67% 的人赞成暂停开发。相比之下，16岁至24岁的人的这一比例为58% 至60%，54岁以上的人的这一比例为73%。

Sortlist 调查了北美和欧洲六个国家的550名阅读过这封公开信的人。

与男性 （63%） 相比，更多女性更赞成暂停 (68%)开发强大的AI模型。大约42% 的人表示，他们更有可能投票支持一个暂停人工智能开发并实施严格监管的政府。

目前，一些国家政府已经采取行动，欧盟的人工智能法案将对所有人工智能系统施加严格的规定。最近，意大利的数据保护机构以涉嫌违反该国隐私法为由对 ChatGPT 实施了禁令，加拿大也已对类似指控展开调查。

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