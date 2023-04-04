特斯拉低价车型要来了 年产能或达400万辆

站长之家（ChinaZ.com）4月4日 消息:据36氪消息，特斯拉正在为其新的低价车型，规划一个高达400万辆的年产能计划。这款低价车型是一个小号Model Y。

据悉，400万辆产能会分布在全球工厂，其中，北美的超级工厂将承担200万辆，德国柏林工厂和上海临港工厂分别承担100万辆。而在北美工厂当中，墨西哥的蒙特雷工厂会是这款新车型的产能主力。

就上述信息，特斯拉中国官方暂未回应。

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