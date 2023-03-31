苹果 iPhone 15 Pro 固态按钮支持自定义灵敏度 以适应不同手机壳和手套操作

站长之家(ChinaZ.com) 3月31日消息:iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 用户将能够定制他们设备上固态按钮的灵敏度，这要归功于设置中一个新的灵敏度功能。这是根据一个迄今为止可靠的消息来源提供的细节，该消息来源在 MacRumors 论坛上分享了额外的细节。

本周早些时候，同一匿名消息人士透露，iPhone 15 Pro 机型将使用新的超低能耗芯片，允许新的音量、电源和 Action 固态按钮在手机断电或没电时继续工作。

一些 iPhone 用户立即对新的电容式按钮在装上外壳或戴上手套时如何正常工作提出了担忧。作为回应，消息人士透露，iOS 17 将在设置中加入一个新的切换键，使用户能够自定义按钮的灵敏度，以适应这些不同的使用场景。

iPhone 外壳制造商通常会在发布前收到有关苹果即将推出的机型的设计细节，允许他们对按钮定位和其他外部变化进行调整。结合新的灵敏度设置，这应该可以避免新的电容式按钮的特殊性带来的任何潜在问题，它将通过使用新的 Force Touch 式机制和 Taptic Engine 反馈来检测按压、保持和响应各种力度的按压。

与之前的传言一致，固态电容按键预计将是 iPhone 15 Pro 机型的专属，而标准的 iPhone 15 机型将保留与 iPhone 14 系列相同的传统按键机制。iPhone 15 Pro 还将获得一个新的可自定义功能的 Action 按钮，以取代静音开关，统一的音量按钮将取代独立的上/下音量按钮。

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