Meta重申元宇宙地位 将成未来计算平台的核心

站长之家(ChinaZ.com) 3月30日 消息:据报道，Meta全球事务负责人尼克·克莱格（Nick Clegg）在Meta的Horizon Workrooms中重申会继续发展元宇宙，计算的未来将发生在这个仍未被充分定义的虚拟世界中。虽然如今的元宇宙应用带给人们的体验不够流畅，但他承诺这最终会被更加便利的体验所取代，不仅可以采用轻便的设备，还会为虚拟形象配上双腿。

克莱格表示:“我们会坚持发展这项技术，因为真心认为早期证据都表明此类技术将成未来计算平台的核心。但这需要时间。”

Meta主要可以通过两种方式来变现元宇宙的投资:广告和电商。Meta旗下的Facebook和Instagram就是通过利用用户数据向其发送精准广告来实现巨额利润的，但人们究竟愿意在虚拟商品中投入多少时间，或者是否愿意使用VR工具进行购物，目前还不得而知。

与其他科技公司不同，克莱格对元宇宙的承诺非常坚定。科技行业对元宇宙的开发热情已经转移到人工智能领域，创业社区也以人工智能为重点。随着经济环境收紧，迫使科技行业将资源集中，导致一些公司缩减了在虚拟体验上的投入。

今年2月，微软在1万人的大裁员中取消了工业元宇宙项目。微软一直都是Meta的盟友，该公司CEO萨提亚·纳德拉（Satya Nadella）还曾出现在这家社交媒体巨头的产品活动上，宣称将与之一同开发虚拟现实技术，以及微软的生产力工具Teams、Word和Excel。就在本周，迪士尼也在大裁员中砍掉了一个从事元宇宙战略的部门。

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