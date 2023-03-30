版权之争！艺术家与模仿其风格的AI大战开启

站长之家(ChinaZ.com) 3月30日 消息:艺术家们对人工智能在几秒钟内复制用了多年心血才创造的艺术风格感到愤怒，于是他们在网上抨击，并在法庭上提起了诉讼。

艺术家们“揭竿而起”

去年，随着生成人工智能 （AI） 程序的发布，艺术界开始爆发了愤怒，这些工具可以模仿各种艺术风格作品。

而这种颠覆风格的 AI 作品是在未经原艺术家同意、授权或给予补偿的情况下创作出来的——这三点也是是改变这一切的斗争的核心。

1月，包括 Andersen 和 Ortiz 在内的艺术家对 AI艺术生成器开发商DreamUp、Midjourney 和 Stable Diffusion 提起集体诉讼。

Andersen表示，当她第一次看到模仿她的漫画作品风格的AI绘图时，感到“受到了侵犯”。

她在 Twitter 上发出了愤怒的抨击;它（AI绘画）像病毒一样传播开来，其他愤怒的艺术家用他们自己的遭遇向她伸出了援手。

该诉讼的支持者希望建立法律先例来管理复制艺术家风格的生成人工智能模型。艺术家们希望 AI创作者必须获得培训软件中使用的作品的许可，并可以选择将其删除。他们也想要适当的补偿。

Ortiz说::“我们有讨论的空间。补偿可以采取许可模式的形式，而且必须是适当的。”

Ortiz 补充说，艺术家“得到几美分而公司获得数百万美元”是错误的，他的简历上写着他曾在漫威影业工作过。

便宜又容易生成

在社交网络上，艺术家们正在分享工作岗位被生成式 AI 替代的故事。

诉讼指出，一位名叫杰森艾伦的视频游戏设计师去年凭借使用 Midjourney 创作的艺术作品赢得了科罗拉多州博览会的比赛。

“艺术已死，老兄。一切都结束了。人工智能赢了。人类输了，”艾伦告诉纽约时报。

荷兰莫瑞泰斯皇家博物馆展示了一张人工智能生成的图像，其灵感来自于维米尔的《戴珍珠耳环的女孩》，引发了争议。

与此同时，旧金山芭蕾舞团使用 Midjourney 生成插图，用于12月“胡桃夹子”表演的宣传材料中，引起了轰动。

“这是简单、便宜和容易获得的东西的自然结果，他们当然会作出这个选择，即使这是不道德的”Andersen说。

Stability AI 创始人兼首席执行官 Emad Mostaque 将生成软件描述为一种“工具”，可以倾向于“平凡的图像输出”并为“艺术家的构思”提供新的方式。

Mostaque 认为这将使更多的人成为艺术家。

批评者强烈反对这样的说法。他们认为，当一个人利用提示软件按照大师的风格作画时，这并不能使这个人成为艺术家。

Mostaque 曾表示，如果人们选择不道德地使用生成式 AI 或违法，“那是他们的问题。”

创造力之死?

公司在艺术家的版权索赔中为自己辩护时，可能会声称“合理使用”，这是一种例外，当对创作进行新的改编或只是简短摘录时，这种例外有时是允许的。

律师兼开发商马修·巴特里克（Matthew Butterick）说:“美国法院系统使用的神奇词语是‘变革性的’。”

“这是版权作品的新用途，还是在市场上取代了原来的作品?”

艺术家们不仅求助于法庭，还求助于技术来保护自己免受生成人工智能的侵害。

在艺术家的推动下，芝加哥大学的一个团队上周推出了一款称为“Glaze”软件来帮助保护原创作品。

负责该项目的博士生 Shawn Shan 说，该程序在图像上添加了一层数据，虽然人眼看不见，但对 AI 来说“充当诱饵”。

这仍然让艺术家有责任采用 Glaze。Butterick 预测，随着 AI 制造商找到绕过此类防御的方法，将出现一场“猫捉老鼠的游戏”。

Butterick克还担心人工智能对人类精神的影响。

他说:“我认为人工智能击败人类的方式更多的是人类放弃，不想创造新事物，（它）吸走了人类的生命。”

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