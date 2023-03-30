周鸿祎谈马斯克呼吁暂停GPT-5研发：现在担心为时尚早

站长之家（ChinaZ.com）3月30日 消息:就在刚刚，针对“马斯克呼吁暂停GPT-5的研发”一事，360创始人周鸿祎发表了自己的观点称，这不影响中国发展自己的大语言模型，包括360在内的一些中国公司已经展示了自己的作品，实事求是来说，离 GPT-4的水平还有两年差距。现在担心风险为时尚早。

周鸿祎表示，不管你愿不愿意，GPT都将引领一场新的工业革命，意义超越互联网和 iPhone 的发明。它将带来生产力的大幅提升，进而提升国家竞争力。中国一定要迎头赶上。

对于人类如何与 AI 共处，目前的观点大致分为三派:

“降临派”认为人类应该把知识献给 AI，甘心做硅基文明的引导程序。 “幸存派”有点躺平，认为只要我能生存，未来跟AI 以什么样的方式共处都行。 “拯救派”认为 AI 不是来取代人类的，而是来升级人类的，人类将迎来工业革命之后最大的生产力解放。

周鸿祎称，自己比较认同“拯救派”的观点。人类身小力薄从来都不是靠体能和智能的进化站在食物链顶端的，我们靠的是不断发明和使用工具。GPT就是这个时代最伟大的工具。我们可以借助它的能力大幅提升生产效率，提高个体自身的能力，普通人也能解锁专业技能，发挥聪明才智。通过人机协作的方式，我们将变成史上最强人类，智人2.0。

周鸿祎还表示，昨天在发布会现场演示360GPT的时候也问了这个问题，它回答说“无论如何我们应该认识到 AI 仍处于婴儿期，需要在宽容和支持的基础上进行发展”

周鸿祎称，看起来360GPT的求生欲满满。这个答案我满意。

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