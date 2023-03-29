汽车雷达在无人陵园内显示全是人影 理想回应：将OTA升级

站长之家(ChinaZ.com) 3月29日 消息:近日，有理想L9车主表示，自己在无人陵园内遇到了汽车雷达显示全是人影的诡异情况。

对此，理想汽车客服表示，L9车型使用的是激光雷达和视觉摄像头融合感知，受限于识别能力的局限性，在某些场景下会出现异常，但并不是真的识别到人，后续会升级来强化识别能力。

理想汽车客服还称，类似的情况可能会随着更多搭载传感器的车辆出现而继续发生，遇到时不必过于惊慌。

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