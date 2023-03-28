李维斯Levi's将使用AI模特

站长之家（ChinaZ.com）3月28日 消息:据外媒报道，李维斯公司正在与一家人工智能公司合作，用计算机生成的时装模特来作为"人类模特 "的补充。
该公司将此举视为多样性、公平、包容和可持续发展的 "数字转型之旅" 的一部分。虽然这在表面上听起来很高级，但 Levi's 本质上是想通过AI模特更多的取代人类模特，从而更好的节省成本。
Levi Strauss 正在与总部位于阿姆斯特丹的数字模型工作室 Lalaland.ai 合作开展这项活动。该公司成立于2019年，目标是通过提供不同体型、年龄、大小和肤色的超逼真模特，让顾客更直观看到产品，从而创建一个更具包容性和可持续发展的时尚行业。
李维斯的公对于这一合作的解释是，是关于 " 以可持续的方式增加我们产品的模特数量和多样性 "。该公司还表示:" 我们认为时尚和技术既是一门艺术，也是一门科学，我们很高兴能与 Lalaland.ai 合作，这家公司拥有如此高质量的技术，可以帮助我们继续为实现更加多样化和包容性的客户体验而努力。"
随着人工智能生成的 " 摄影 "、艺术和写作方面能力越来越强，很多企业会选择用AI取代部分岗位。不过，李维斯声称，“人工智能可能永远不会完全取代我们的人类模特 ”。
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