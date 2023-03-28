李维斯Levi's将使用AI模特

动作角色扮演游戏《卧龙苍天陨落》现已推出，其特色是与 Koei Tecmo 的开发商 Team Ninja 提供的相同类型的硬核动作战斗。硬核战斗带来了治愈自己的方法。卧龙让你使用龙愈之壶来治愈自己，就像来自黑暗之魂的 Estus Flasks 和前忍者龙剑传制作者抄袭的其他类似游戏一样。值得庆幸的是，您可以升级它们，以便从中获得更多的治疗能力;这对于未来的BOSS战斗至关重要。要增加龙愈之壶的药效，你需要找到龙脉晶石和精华。在您下次访问战旗（您的篝火）之前，龙脉晶石会增加最大治愈次数。精华则会增加你治疗的伤害量。两者都是必不可少的。这是有关如何查找这些重要项目的指南。卧龙的龙愈之壶升级地点我们将列出该区域的章节/阶段和水晶/精华。任务:侠义二人龙脉精华位置杀了朱炎老大后，你会找到一个铁匠朱霞。继续经过僵尸并进入大型建筑物。在后面，有一个装有水晶的箱子。任务:燃烧的黄色天堂龙脉精华位置放置第二面战旗后，爬上弓箭手所在的壁架。继续寻找一只老虎睡在靠近木门和其中一个旗帜位置的箱子前。它包含本质。任务:哭泣的幽灵谷龙脉精华位置在你升起梯子上的战旗后，往山下走，你应该会在你的右边看到吃垃圾的熊猫。继续寻找两个老虎敌人。杀死他们并领取地上的物品作为奖品。任务:黄天魔堡龙脉水晶位置打开战旗后面的堡垒大门后，向左转。与守卫入口的食人魔战斗。水晶在战斗附近的长凳上。任务:寻找不朽的巫师龙脉精华位置打败猪破龙（鳄鱼小老板）后从战旗向右走，走到房间的尽头。向左转，爬上围墙到达营地。向左转，跳过藤蔓，直到到达本质。它就在战旗的正上方。任务:堕落的太监龙脉精华位置要找到这个，您需要找到洛阳地牢钥匙。从紫水湖所在底层的战旗进入靠近战旗的牢房，里面有很多丧尸，打败他们。钥匙在火盆附近的一具尸体旁边。要获得精华，请到紫色湖的对面，就在外面有火把的房间入口前，向左转。用钥匙打开这里的牢房门，拿走精华。钥匙适用于每个单元格，所以不要担心它是一次性物品。龙脉水晶位置当你到达 Boss 前面的战旗时，绕过大神庙的右侧。先杀死那里的敌人。然后找到位于小桥另一侧竹树旁边的水晶。任务:虎牢关之战龙脉精华位置在侧营战旗（就在主堡垒之前）击败了腐化的持斧士兵后，跳上弩炮并向阻挡前方脚手架上胸部路径的木制路障发射箭。精气在胸中。任务:黑夜过汉水龙脉精华位置从最后一面战旗向左走，到达最后的物品。从这里，双跳到带阳台的小小屋上，找到里面的箱子。任务:暴君的最后盛宴龙脉精华位置杀死鳄鱼小boss后，爬上椽子，跳到悬浮在水面上的吊笼。本质就在那里。龙脉水晶位置当你进入竹园时，跳上右边的墙。你也可以通过击败守卫楼梯的持斧士兵到达人行道。到达这里后，走到人行道的另一端，在右转之前，跳下左边的小缝隙，领取水晶。任务:艺人的命运龙脉精华位置激活第二面战旗后，继续经过神殿。前往池塘上的桥，老虎在该地区巡逻，上面有一个巫师。本质在桥的顶端。任务:战火熊熊龙脉精华位置排干河水并露出龙头后，回到前一个地牢的隧道，走到楼梯底部时右转。打败石像，走下现在完全露出的楼梯，到达水池底部。爬上另一边以获取精华。