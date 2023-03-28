生成式 AI 在30天内发现了潜在的药物

站长之家（ChinaZ.com）3月28日 消息:最近，生成式 AI 在不到30天的时间内被用于开发一种潜在的肝癌药物治疗，而以往这个过程通常需要数年时间。

根据发表在《化学科学》杂志上的一篇论文，科学家们使用 DeepMind 的AlphaFold来预测蛋白质的结构，从而加速治疗肝细胞癌（最常见的肝癌）的药物开发。

该研究由诺贝尔奖获得者 Michael Levitt、Insilico Medicine 创始人兼首席执行官 Alex Zhavoronkov 和多伦多大学加速联盟主任 Alan Aspuru-Guzik 主导进行。

Zhavoronkov 在博客中说道:“虽然世界对艺术和语言领域的生成式 人工智能的进步着迷，但我们的生成人工智能算法设法设计出具有 AlphaFold 衍生结构的目标的有效抑制剂。”

Insilico 的 AI 平台首先在肝癌中检测到一种名为 CDK20的新型弱蛋白。然后科学家们使用 AlphaFold 来预测这种蛋白质的结构。这种描述揭示了蛋白质的弱点，人工智能平台被用来开发一种可以攻击这种蛋白质的新分子。

AlphaFold——去年通过准确预测整个人类基因组的蛋白质结构解决了生物学领域50年的重大挑战——被应用于药物发现平台 Pharma.AI，包括生物计算引擎 PandaOmics 和生成化学 Chemistry42引擎。

该研究是制药公司进行临床试验阶段的概念验证。与此同时，Insilico 正在寻找使用人工智能简化临床试验阶段的方法。

科学家们还专注于开发自动驾驶实验室，这是一种利用人工智能实现自动化和高级计算以加速分子发现的新兴技术。

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