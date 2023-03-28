Apple Music Classical 开始向 iPhone 用户推出 未来还将发布安卓版本

站长之家(ChinaZ.com) 3月28日消息:Apple Music Classical 于今天正式推出，并继续在世界各地推广。本月早些时候，Apple Music Classical 在 App Store 开始接受预购。
该应用提供了 500 多万首古典音乐曲目，在 iOS 15.4 及更高版本的标准 Apple Music 订阅中可以免费使用。Apple Music Classical 是基于 Primephonic，这是苹果在 2021 年收购的一项古典音乐流媒体服务。这款独立的应用程序利用了 Primephonic 的播放列表和音频内容、搜索功能、元数据等。苹果公司表示，该应用程序具有数以千计的作曲家传记，关键作品的描述等。
据苹果公司称，Apple Music Classical 在推出时仅适用于 iPhone，该应用的安卓版本即将推出。该应用程序目前有英语、德语、西班牙语、法语、意大利语、巴西葡萄牙语和荷兰语版本。
苹果原本计划在 2022 年推出一款古典音乐应用，但该应用直到今年才公布。苹果在 2021 年 9 月关闭了 Primephonic，并在当时为用户提供了 6 个月的 Apple Music 免费使用权。
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