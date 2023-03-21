OPPO Find X6正式发布 起售价4499元

今天下午OPPO Find X6系列手机正式发布，本次一共发布了OPPO Find X6和Find X6Pro两款型号，Find X6起售价是4499元，Find X6Pro起售价是5999元，同时还发布了OPPO Pad2平板和OPPO Enco Free3无线蓝牙耳机。
OPPO Find X6主要配:提供三种配色:飞泉绿（磨砂玻璃） 星空黑(镜面玻璃) 雪山金(磨砂玻璃);搭载天玑9200处理器，LPDDR5X（8533Mbps ） / UFS4.0，自研的马里亚纳® MariSilicon X;机身重量及厚度:207g，8.96mm;屏幕大小是6.74英寸，分辨率2772*1240，支持1-120Hz 智能动态刷新，峰值亮度1450nit;后置相机是主摄IMX890，1/1.56” 感光面积 F/1.8光圈，OIS 防抖，等效焦距24mm+长焦IMX890，1/1.56”，F/2.6，悬浮棱镜防抖，3倍光学变焦，等效焦距65mm+超广角S5KJN1，1/2.8” ，F/2光圈 等效焦距15mm;内置了4800mAh电池，80W有线充电，但不支持无线充电;其他配置还包括立体声双扬声器、NFC、红外、X 轴线性马达、IP64防尘防水。
OPPO Find X6Pro参数配置:搭载骁龙8Gen2移动平台，配备马里亚纳® MariSilicon X 芯片，LPDDR5X 内存，UFS4.0闪存;屏幕参数是6.82英寸3168×1440分辨率 OLED 屏幕，三星 E6发光材料，1-120Hz 动态刷新率，全局最高亮度1500尼特，局部最高亮度2500尼特，支持10bit 色深和 Pro XDR 显示;后置摄像头参数是:5000万像素一英寸大底广角（索尼 IMX989， OIS 光学防抖，F/1.8光圈）+5000万像素自由曲面超广角（索尼 IMX890， F/2.2光圈）+5000万像素超光感潜望长焦（索尼 IMX890，3倍光学变焦，6倍混合变焦，F/2.6光圈）;内置5000mAh电池，支持100W 有线充电和50W 无线充电;机身可选颜色有云墨黑、飞泉绿、大漠银月3款配色;其他的参数还包括厚9.1mm， 重约218g（云墨黑、飞泉绿）; 厚9.5mm， 重约216g(大漠银月); 配备立体声双扬声器和 X 轴线性马达，支持全功能 NFC、WiFi7、5G 双卡双通、红外遥控和 IP68防尘防水，预装 ColorOS13.1系统。
售价方面：OPPO Find X6标准版:12+256G，4499元;16+512G，4999元; OPPO Find X6 Pro:12+256G，5999元;16+256G，6499元;16+512G，6999元。Find X6系列将在3月21日下午16点开启全平台预订，包括OPPO商城、京东、天猫、抖音以及各大授权电商OPPO体验店、授权零售商，3月24日上午10点正式开售。
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