英国将投资9亿英镑打造计算机和英国版 ChatGPT“BritGPT”

站长之家（ChinaZ.com）3月17日 消息:英国政府将投资9亿英镑用于建设尖端超级计算机，这是该国人工智能战略的一部分，其中包括确保能够建立自己的“BritGPT”。

根据财政部概述，该国计划花费约9亿英镑建造一台比英国最大的计算机强大数倍的超级计算机，并建立一个新的人工智能研究机构。该百亿亿级超级计算机可用于训练复杂的人工智能模型，在科学、工业和国防领域也有其他用途，包括建模天气预报和气候预测。

英国财政部表示，这笔投资将“让研究人员更好地了解气候变化，推动新药的发现，并最大限度地发挥我们在人工智能方面的潜力”。

据称，该超级计算机每秒可以执行超过十亿次简单计算的计算机，这一指标称为“exaflops”。目前已知只有一台这样的机器存在，即 Frontier，它位于美国橡树岭国家实验室并用于科学研究——尽管超级计算机具有如此重要的军事应用，可能其他机器已经存在但尚未披露。Frontier 的生产成本约为5亿英镑，并于2022年上线，其功能是第二快机器的两倍多。

财政部表示，将在未来10年内每年向最具开创性的 AI 研究补贴100万英镑的奖金。该奖项将被称为曼彻斯特奖，以纪念所谓的曼彻斯特婴儿，这是1948年在曼彻斯特大学建造的现代计算机的先驱。

政府还将在未来十年内投资25亿英镑用于量子技术，这基于量子物理学——研究构成宇宙的亚原子粒子是如何工作的——而量子计算机能够计算出大量不同的结果。

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