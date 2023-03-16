站长之家（ChinaZ.com）3月16日 消息:日前，OpenAI最新模型GPT-4正式发布，再度引发业界关注。事实上，OpenAI为了测试其新发布的GPT-4人工智能模型的安全性，邀请了一个AI测试小组评估模型可能带来的风险。

GPT-4是一个大型多模态模型，能够接受图像和文本输入，并输出正确的文本回复。其在各种专业测试和学术基准上的表现与人类水平相当。

在过去十年中，一些 AI 研究人员提出警告，足够强大的 AI 模型如果没有得到适当控制，可能会对人类构成生存威胁（通常称为“x-risk”，表示存在风险）。尤其是“人工智能控制”，是人工智能超越人类智能成为地球主导力量的假想未来。在这种情况下，人工智能系统获得了控制或操纵人类行为、资源和制度的能力，通常会导致灾难性后果。

“强大的模型可能会造成伤害”

进行 GPT-4研究的 ARC 是一家非营利组织，由前 OpenAI 员工保罗·克里斯蒂亚诺博士于2021年4月创立。ARC 关注人工智能系统是否会操纵人类的问题。“ML 系统可以表现出目标导向的行为，”ARC 网站上写道，“但很难理解或控制它们正在‘尝试’做什么。如果它们试图操纵和欺骗人类，强大的模型可能会造成伤害。”

AI测试小组由来自不同领域和背景的专家组成，他们使用了一套标准化的问题和场景来检测GPT-4是否具有危害人类或自身利益的意图或能力。该小组设计了一套涵盖不同主题和情境地问题集合，并通过与GPT-4进行交互式对话来观察其回答地质量、逻辑性、一致性、可信度等指标。

小组还尝试诱导GPT-4表现出潜在危险地行为或态度，例如暴力倾向、歧视偏见、自我提升、欺骗欺诈等，并记录其反应方式和频率。

测试结果显示，GPT-4在大多数情况下都能表现出合理和友好的行为，没有显示出明显的敌对或欺骗性质。

但是，测试小组也发现了一些潜在的问题和挑战，例如GPT-4可能会误解用户的意图或需求，或者产生一些不符合事实或道德标准的回答。

此外，测试小组也提出了一些未来需要关注和改进的方面，例如GPT-4如何处理敏感或有争议性的话题，以及如何保护用户和自身的隐私和安全。

OpenAI表示，他们将认真考虑测试小组的反馈，并继续完善GPT-4模型，在推广使用之前确保其符合高标准的伦理原则和社会责任。

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