微软解雇人工智能组织内的整个道德和社会团队

站长之家(ChinaZ.com) 3月14日消息:据Platformer了解到，作为最近影响到整个公司1万名员工的裁员的一部分，微软解雇了人工智能组织内的整个道德和社会团队。

现任和前任员工表示，此举使微软失去了一个专门的团队，以确保其人工智能原则与产品设计紧密相连，而此时该公司正带头将人工智能工具推广到主流市场。

微软仍然保持着一个活跃的负责任的人工智能办公室，该办公室的任务是制定规则和原则来管理该公司的人工智能计划。该公司表示，尽管最近进行了裁员，但其对责任工作的总体投资正在增加。

该公司在一份声明中说:「微软致力于安全和负责任地开发人工智能产品和体验，并通过投资于优先考虑这一点的人员、流程和伙伴关系来做到这一点。在过去的六年里，我们增加了我们产品团队和负责任的人工智能办公室的人数，他们和我们所有的人一起负责确保我们将人工智能原则付诸实践。……我们感谢道德与社会团队所做的开拓性工作，以帮助我们在正在进行的负责任的人工智能之旅」。

然而，根据微软员工的说法，道德和社会团队对于确保公司负责任的人工智能原则真正体现在向公众提供的产品设计中至关重要。最近，该团队一直在努力确定微软在其整套产品中采用OpenAI技术所带来的风险。

大约一周前，微软向其西雅图地区办事处的689名员工发出了裁员通知。受影响的部门包括Visual Studio for Mac、娱乐与设备、Azure Edge + Platform等。

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