iPhone 15若限充电速度或违法 今年将更换Type-C接口

人们普遍预计iPhone15和iPhone15Pro系列将在秋季上市时配备USB-C。这是为了让苹果遵守新的欧盟法律，该法律规定制造商为其设备采用 USB-C 开放标准。

但有传言称，苹果可能会在 USB-C 配件上实施其MFi（为 iPhone 制造）认证流程，以有效地为电缆和配件创建一个独立系统。

自2012年以来，苹果设备中的微型电路使 MFi 配件在充电和数据传输方面发挥了全部潜力。因此，未经认证的第三方产品可能无法正常运行，甚至无法与 iPhone 兼容。

欧盟规定本身声明:机和类似的无线电设备，如果能够通过有线充电进行充电，则配备 USB Type-C 插座，并且如果它们还需要以高于5伏的电压或高于3安培或功率的电流充电高于15瓦，采用 USB Power Delivery 充电通信协议。

此外，在去年10月一份新闻稿中，欧盟就写道:“协调快速充电技术将有助于防止不同生产商不合理地限制充电速度，并有助于确保在为设备使用任何兼容充电器时充电速度相同。”

因此，如果苹果决定以 MFi 的形式向 USB-C 配件添加限制，则可以视为规避立法，这种做法或许会受到欧盟的处罚。

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