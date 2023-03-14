Canalys预计：2023年中国大陆个人电脑出货量约为4830 万台

站长之家（ChinaZ.com）3月14日 消息:科技市场独立分析机构Canalys发布了中国大陆个人电脑（台式机、笔记本和工作站）市场情况。Canalys预计，2023年中国个人电脑市场趋向平稳出货量约为4830万台。

2022年第四季度，中国大陆个人电脑（台式机、笔记本和工作站）市场总出货量低迷，同比跌幅达26%。台式机(包括台式工作站)出货量降至370万台，降幅达34%;笔记本电脑(包括移动工作站)出货量下跌22% 至850万台。随着主要厂商陆续推出新设备，第四季度平板电脑出货量增长39% 至750万台。2022年，个人电脑(台式机、笔记本电脑和工作站)整体出货量达到4850万台，相比2021年下滑15%。平板电脑的出货量同比增长6% 至2400万台，而2022年疫情导致的封锁和停工，是刺激需求激增的主要原因。

Canalys 预计，个人电脑（台式机、笔记本和工作站）出货量将在2023年趋于稳定，出货量约为4830万台，与2022年接近。随着各地的经济和商业活动逐渐复苏，商用领域在2023年预计迎来10% 的反弹。但消费市场仍将下滑9%，可能要等到2023年第四季度才会迎来复苏。台式机(包括台式工作站)在2023年将增长15% 至1730万台，笔记本电脑(包括移动工作站)则会下跌7% 至3090万台。至于平板电脑，由于过去三年的广泛普及，消费者需求将会趋缓;加之商业领域应用的开发有待进一步加强，该品类在2023年将下降8% 至2210万。

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