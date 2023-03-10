OpenAI 总裁回应马斯克对 ChatGPT 的批评：我们犯了一个错误

站长之家(ChinaZ.com) 3月10日消息:OpenAI联合创始人Greg Brockman承认，针对马斯克对的批评，该创业公司 「犯了一个错误」。

马斯克曾是OpenAI的联合创始人，但后来与该公司断绝了关系。他经常批评OpenAI实施保护措施以阻止聊天机器人回复一些可能被视为具有冒犯性的内容。OpenAI联合创始人兼总裁在接受The Information采访时承认：「我们实施的系统没有反映出我们打算在其中体现的价值观，」他说。「而且我认为我们没有足够快地解决这个问题。所以我认为这是对我们的合理批评。」

ChatGPT一直受到用户的批评，他们声称它生成的答案带有政治偏见。马斯克此前曾批评这项技术，称 「训练人工智能醒来——换句话说，训练人工智能撒谎——的危险是致命的。」

随着越来越多的用户涌向人工智能聊天机器人，如ChatGPT和Bing最近推出的由OpenAI技术驱动的聊天机器人，它们的局限性和缺陷也被暴露出来。作为回应，各公司已经为该技术添加了护栏。

在微软发布人工智能驱动的必应聊天机器人后的一个月里，这家科技巨头对聊天机器人设置了对话限制，规定用户每天只能问 50 个问题，每次问 5 个问题。此后，它又放宽了这些限制。

ChatGPT也正在逐步改善中——从Greg Brockman的评论来看，聊天机器人这个平台似乎还会继续发展。「我们的目标是让人工智能不偏向任何特定的方向，」Brockman称，「我们希望OpenAI的默认特点是平等对待各方。这到底意味着什么很难具体操作，我认为我们还没有完全做到这一点。」

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