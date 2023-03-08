苹果独占八席称霸 2022 年十大畅销智能手机榜单

站长之家(ChinaZ.com) 3月8日消息:根据Counterpoint Research发布的全球月度手机型号销售跟踪报告，去年苹果公司成为最受欢迎的智能手机品牌，其8款iPhone机型出现在最畅销的10款智能手机名单中。该报告表明苹果是第一个在前10名中占据如此多位置的品牌，而三星占据剩下的两个位置。

苹果的iPhone13在2022年成为最畅销的智能手机，占据了28%的iPhone销量，同时在主要市场如中国、法国、德国、英国和美国等地位居智能手机销售榜首。从2021年9月发布到2022年8月，iPhone13每月都保持着第一大智能手机的地位，而iPhone14发布后的降价则进一步推动了iPhone13在发展中国家市场的销售。

与2022年第二畅销的智能手机iPhone13Pro Max相比，iPhone13机型的销量是其两倍，凸显了其在各个市场的广泛受欢迎程度。报告还指出，iPhone14Pro Max成为2022年榜单的第三位，这是首次由Pro Max机型推动了比其Pro和基础型号更多的销量。iPhone14Pro Max在2022年9月、10月和11月的销售由用户和升级到更高的iPhone型号的用户所推动。

尽管是旧型号的苹果手机，但在美国、日本和中国的强劲销售使得2021年最畅销的智能手机iPhone12仍然保持第六位，而iPhone SE（2022年）则占据了第十位，在日本市场表现尤为突出。

在2023年，苹果公司将继续销售iPhone12、iPhone13、iPhone14系列和第三代iPhone SE，凸显了其旧机型在新老客户中的持续受欢迎程度。

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