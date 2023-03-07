LOFTER平台AI绘画功能遭用户质疑 官方：没有使用用户作品数据

站长之家（ChinaZ.com）3月7日 消息:针对上线“老福鸽画画机”功能内测版一事，网易LOFTER回应称，“老福鸽画画机”内测版实际为头像生成器，初衷是为方便没有绘画能力的用户制作喜欢的头像。该功能训练集来自于开源，没有使用LOFTER用户的作品数据，并明确注明不得用于商业用途。

此前，因LOFTER将上线AI绘画功能“老福鸽画画机”引发用户不满，有用户认为，“老福鸽画画机”会使用创作者的绘画作品作为素材生成绘画作品。

以下为LOFTER回应全文

关于“老福鸽画画机”功能的说明

亲爱的LOFTER用户:

近期LOFTER上线了“老福鸽画画机”功能的内测版（线上版为头像生成器），收到了很多用户的使用反馈，现对该功能进行如下说明:

1、“老福鸽画画机”内测版实际为头像生成器，初衷是为方便没有绘画能力的用户制作喜欢的头像。

2、该功能训练集来自于开源，没有使用LOFTER用户的作品数据，并明确注明不得用于商业用途。

3、创作者是我们最珍视的伙伴，LOFTER将始终坚持保护用户隐私和创作者权益，致力于为创作者提供公平开放的平台。

非常感谢大家的反馈，我们会及时改进工作中的不足，对功能进行相关调整优化，将LOFTER变得更好。

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