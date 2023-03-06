荣耀 Magic5 系列正式发布：搭载骁龙 8 Gen 2 售价 3999 元起

站长之家(ChinaZ.com) 3月6日消息:荣耀在今天下午发布了三款新机，包括荣耀 Magic5、荣耀 Magic5Pro和荣耀 Magic5至臻版，售价3999元起。

荣耀 Magic5配备了骁龙8Gen2处理器、LPDDR5X内存和UFS4.0闪存，拥有5100mAh电池，支持66W快充。该机配备6.73英寸2688×1224OLED 四曲面屏，支持120Hz刷新率和300Hz触控采样率，后置54MP主摄+50MP超广角+32MP潜望三摄，前置12MP镜头，支持隔空手势。

荣耀 Magic58GB +256GB 售价3999元;12GB +256GB 售价4499元;16GB +512GB 售价4999元。

荣耀 Magic5Pro也配备了骁龙8Gen2处理器，并搭载了荣耀自研射频增强芯片C1和独立显示芯片，拥有5450mAh电池，支持66W快充和50W无线充电。该机配备6.81英寸2848×1312OLED 四曲面屏，支持120Hz LTPO 刷新率和360Hz触控采样率，后置50MP主摄+50MP超广角+50MP潜望长焦三摄和8x8dTOF激光对焦系统，前置12MP+3D深感摄像头，支持低功耗隔空手势。

荣耀 Magic5Pro8GB +256GB 售价5199元;12GB +256GB 售价5699元;16GB +512GB 售价6199元。

荣耀 Magic5至臻版与荣耀 Magic5Pro在配置上大部分相同，搭载了超曲纳米微晶玻璃，耐摔度提升10倍，影像模组改为八角形，有黑色和燃橙色两款配色，采用素皮后盖。

荣耀 Magic5至臻版的售价为6699元，而荣耀 Magic5至臻版万宝龙套装（含万宝龙特别定制保护壳）的售价为7499元。

（举报）