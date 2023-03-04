实习员工称遭性侵犯 蔚来官方回应

站长之家(ChinaZ.com) 3月4日消息:蔚来官方今日发表情况说明，回应有员工称遭到性侵犯。此前有网友称，自己入职蔚来的第一个月，被男同事试图强奸。目前该男同事已因强奸罪入狱。

蔚来表示：已在3月3日晚成立调查小组，对相关事件已开始全面调查。目前了解的事实是:2022年8月19日，公司与徐某解除实习关系。当事人于今年2月28日离职。蔚来称调查小组正在对其实习留用流程进行调查。

蔚来官方情况说明如下：

3月3日晚，一位前蔚来实习生员工在社交媒体发文，称自己曾遭到同事性侵犯。虽然侵害者已经得到法律的惩罚，但因为此事件自己在实转留用的过程中受到了不公正对待。

针对此事，蔚来在3月3日晚第一时间成立了调查小组，对相关事件已经开始进行全面调查。

目前已经了解到的事实是:根据当事人的举报，2022年8月6日周六，一名徐姓实习员工约其外出后，试图对其实施强奸当事人报警后，徐某被刑拘。2022年，8月18日，徐某被批捕:8月19日，公司与徐某解除实习关系。

当事人于今年2月28日离职。当事人昨晚发帖称未获公司留用月因上述事件受到歧视。调查小组正在对其实习留用流程进行调查，尤其是在这个过程中是否受到了不公正对待。

我们对当事人去年8月的遭遇深表同情，承诺一定会对当事人的工作给予公平公正的评价。

蔚来零容忍任何的违法犯罪与性骚扰行为，对收到的每一起举报事件都会进行彻底调查，并对查实的不合规行为会进行坚决处理。我们也呼吁尊重和保护女性的工作权益，坚决杜绝职场性骚扰行为。

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