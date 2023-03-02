抖音电商重磅推出商品卡订单免佣新规

站长之家（ChinaZ.com）3月2日 消息:昨日，抖音电商商品卡政策发布会重磅推出商品卡订单免佣及一系列高价值权益新规，全面助力商家获取生意新增量。

那么什么是商品卡?如何能获得免佣资格等等下文将对这些问题作出详细的解释。

什么是商品卡?

据悉，商品卡是货架场景下展现商品信息的卡片，商家发布商品后，通过商品卡可直接获得商品曝光。通过非直播、非短视频页面点击商品卡成交的订单是商品卡订单。

与其他方式相比，商品卡具有门槛低、流量大、展示场景多的优势。具体来说，商家仅需要做好头图、标题、商品详情页等图文素材就可以完成一个商品卡的制作，完成后的商品卡可通过抖音搜索、商城、店铺、橱窗、频道活动及其他多场景进行展示，为商家带来全天24小时的自然流量。

如何能获得免佣资格?

抖音电商面向全量商家发布商品卡订单免佣金权益新规，报名活动、满足要求且完成任务的商家可享受免佣政策，政策于3月1日正式生效。

所谓商品卡订单，是指通过非直播、非短视频页面点击商品卡成交的订单。即日起，抖音电商将向商家返还商品卡订单产生的技术服务费。

官方表示，商品卡拥有搜索、商城推荐、频道/活动、店铺、橱窗以及其他多处流量来源，在做好上架新商品、优化商品标题、装修店铺的基础运营后，商家还需持续做好进阶运营，赢得更多免佣机会

基础任务阶段，可以通过做好优质商品发布，每月上架2-5款新商品非重复铺货，并采纳搜索商品标题优化建议，争取店铺装修质量达到合格/良好。

进阶运营阶段，商家在做好店铺装修的基础上，将新品、爆品、蓝海商机品主图5张放满信息质量分做到100分，争取入池上架推荐，获得更多曝光机会;持续优化商品标题/主图覆盖更多热搜词，同时采取发视频、加话题、留评论的方式做好看后搜，达到提升搜索流量的目的;还要做好店铺营销，比如设置商品优惠券、店铺新人券、满减+搭配购等;开通会员运营，搞好会员日/社群运营、短信召回、会员权益等措施。

进阶运营的重要手段还有采取频道/活动提报，联动达人带货以及广告投放等实现商品卡流量加速，带动商品卡订单流量持续增长。

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