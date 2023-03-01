NWC2023：生成式AI赋能元宇宙

站长之家（ChinaZ.com）3月1日 消息:这个时代变化太快，2022年世界移动大会上，大家还在狂热讨论元宇宙，没想到才一年的时间，元宇宙的风头就被生成式AI和 ChatGPT抢走了。

有人认为，元宇宙已经被人们抛弃。但在NWC2023上，活动发言人却称成式AI可以改善元宇宙。在元宇宙中，大量的数字原生内容需要由AI来辅助完成创作

HTC 中国区总裁兼企业发展全球副总裁 Alvin Wang Graylin 认为，由于生成式 AI 的兴起，人们对元宇宙的兴趣不会下降。

“在1亿个网站和500万个应用程序中，每一个都必须为元宇宙创建3D 版本，”他说。

“如果一切都是手工完成的，那将需要很长时间。而使用生成式 AI，所用时间将缩短至十分之一。”

根据 Graylin 的说法，阻碍元宇宙的最大因素不是基础设施、保真度或连通性。而是缺乏内容。

但是生成式 AI 将允许以更快的速度创建3D 体验。

他的想法得到了诺基亚生态系统和趋势探索主管 Leslie Shannon 的认同。Leslie Shannon表示OpenAI 的编码模型 Codex将被证明是构建元宇宙最成功的生成 AI 工具。

Shannon 说，能够随心所欲地编写程序或指示可穿戴设备捕获视频数据将为元宇宙的开发者提供强大的技术支撑。

“我认为这会颠覆一切我们所知的软件业务，未来还可能会影响到硬件业务”她说。“编码的民主化:这可能是元宇宙和生成人工智能的结合将带来的最强大的东西。”

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