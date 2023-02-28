全球苹果硬件收藏之一将拍卖 含500多款经典产品

站长之家（ChinaZ.com）2月28日 消息:下个月，位于加州的朱利安拍卖行将拍卖已故瑞士教师和企业家 Hanspeter Luzi 多年来收集的超过500件经典苹果产品，时间跨度达半个世纪。该拍卖将于3月30日在比佛利山庄进行，其中一些物品非常罕见，例如1983年的 Lisa I 电脑，估计将拍出10000至20000美元。这台电脑是第一批提供图形用户界面的个人电脑之一，但却只售出了约1万台，对于苹果收藏家来说具有极高的收藏价值。

此外，拍卖行还将展出其他经典苹果产品，包括一台1986年的 Macintosh Plus 电脑、一台2001年的特别版 iMac G3和一台1994年的 QuickTake100相机。这些物品的预计拍卖价在几百美元至数千美元不等。

值得一提的是，近期一些复古的苹果产品在拍卖会上的拍卖价格颇高。去年10月，一部未拆封的初代 iPhone 在拍卖会上卖出了近4万美元;上周，一部完美无瑕的16年前的 iPhone 以超过63，000美元的价格拍出，是其2007年发布价格的100多倍。去年11月，史蒂夫-乔布斯的破旧的 Birkenstock 凉鞋更是拍出的近22万美元的价格。

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