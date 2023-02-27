微软公布两款基于人工智能服务的云工具预览版

站长之家(ChinaZ.com) 2月27日消息:微软推出了两款云工具的预览版，它们都是基于人工智能服务的，可以帮助管理电信网络。这些服务利用了微软Azure云平台的功能。微软在博客中说，运营商可以用先进的人工智能技术从数据和运营洞察中发现新的商机，包括部署快速的5G网络。

这是微软在 2020 年收购了两家云网络公司Affirmed Networks和Metaswitch后，首次涉足5G领域。该公司一直重视人工智能技术，并支持了OpenAI旗下的ChatGPT机器人，它引起了全球的关注。微软上个月说，它要把人工智能融入所有产品，而OpenAI则致力于让机器拥有类人智能。

「我们把我们在云领域的经验应用到电信运营商的网络上。」微软战略任务和技术执行副总裁Jason Zander说，「一个很好的例子是我们在系统中加入了很多人工智能操作。」「我们把同样的技术带到这个领域。」他补充说，「我向每个运营商展示后，他们都对这个产品表现得非常兴奋。」

据悉，AT&T、爱立信和诺基亚等电信合作伙伴将使用微软的全新Nexus服务，这是一个一站式平台，让运营商可以从云端管理网络系统，并提供两种基于AI技术的「AIOps」服务。

爱立信副总裁Monica Zethzon说，这些进展将让电信运营商在提升客户体验的同时，改进其核心网络。

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