AIGC如何商业变现？商汤董事长徐立：下一阶段或出现新的小红书、B站

站长之家（ChinaZ.com）2月26日 消息:昨日，2023全球人工智能开发者先锋大会在上海自贸区临港新片区开幕，商汤科技董事长兼CEO徐立也出席了该活动，并回答了自己关于ChatGPT、AI作画等AIGC方面的问题。

据澎湃新闻报道，徐立表示，ChatGPT给了人们完全不一样的思考，生成式AI不光可以解决单一目标的优化问题，实际上也为很多问题提供了不同的解法路径，这些路径未来在某种程度上可能会带来更多的变化。商汤作为人工智能企业，SenseCore商汤AI大装置为行业提供了算力赋能，同时提供一个比较完整的系列框架来赋能下游的行业应用。

另外，在AIGC如何商业变现方面，他认为人工智能对于开发者来说是一种模式的变化，下一步对很多内容创作者来说，一样会面临工作模式的巨大变化，未来人们不需要具备底层的制作能力，而是需要更多畅想、连接、协同的能力，这些能力才是跟AI协同共创的核心商业能力。而这种生产力模型的变革，可能会产生类似于Photoshop这样的互联网SaaS（软件运营服务）应用和工具链，或者基于这些工具链新生成的社区，也就是我们可能会拥有下一阶段的“小红书”、B站等一系列互联网应用。

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