苹果iPhone15早期真机图曝光 或采用更大的6.2英寸屏

站长之家(ChinaZ.com) 2月23日消息:称是iPhone15 标准型号的图片今天被提供给MacRumors，并由爆料者Unknownz21 在Twitter上分享，让我们第一次看到了iPhone15 的完整设计。

这些图片展示了iPhone底部的USB-C接口，这将取代自2012年以来苹果每部iPhone所使用的Lightning接口。由于欧盟新的充电接口法规，整个iPhone15系列都将转向使用USB-C。

图片来自@URedditor

正面的图片清晰地显示了这款入门级iPhone15的设计，与iPhone14相比，机身的设计没有大的变化。有传言称，除了iPhone15Pro机型外，iPhone14Pro和Pro Max的灵动岛也将出现在iPhone15和iPhone15Plus上。需要注意的是，由于图片的原始来源要求，这些公开的图片已被编辑成较低的质量，以使其来源更难追踪。尽管这些设备是早期的iPhone15（被苹果称之为D37），而设计上可能没有变化，但这仅是一种可能性。

本月早些时候，Unknownz21分享了一张iPhone15Pro机型的照片，但那仅是USB-C接口的特写图片。不过，那张图片仍提供了苹果对iPhone15Pro系列的一些设计变化的细节，例如更深的曲线设计。这些变化预计不会出现在iPhone15上。除了iPhone14风格的设计外，它还将配备A16芯片、Wi-Fi6和高通X70基带。

另外据9to5Mac 获得的 iPhone15的 3D CAD 文件，iPhone15的新显示屏尺寸为6.2英寸，比 iPhone14的6.1英寸略大，显示屏的分辨率和刷新率目前尚不清楚，但预计与 iPhone14的相同。

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