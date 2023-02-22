余承东称华为没有必要下场造车 问界不会涉及20万元以下市场

站长之家(ChinaZ.com) 2月22日 消息:华为常务董事、终端业务CEO、智能汽车解决方案BU CEO余承东最近在接受媒体采访时再次强调，华为不会造车，并就华为智选车业务模式的商业逻辑做出了新的解释。

他说:“华为没有必要自己生产汽车，更关心的是华为生态汽车，通过成立华为生态汽车联盟，联合少数几家汽车企业，共同开发，将用户体验提升到最高程度，做好产品的区分，共同抓住汽车行业变革的机会。”他还补充说，“与华为紧密合作的车企，将在一两年内变得赚钱，并将成为中国盈利最好的汽车企业之一。

”余承东也对最近有关华为与赛力斯合作的一些误解做出回应，他表示，华为对赛力斯的投入不仅没有减少，反而在增加，并强调，在智选模式下，最大的受益者肯定是与华为合作最早、积累最深、产品型号最丰富的赛力斯。

在谈及市场竞争时，余承东也说，华为主要做中高端产品，不会涉及20万价位以下市场，未来希望是大家一起把新能源汽车市场做大。

他还表示:“一个人是打不过的，要几个兄弟一起打，这就是我们成立生态联盟的原因。我相信与华为合作最紧密的这几家汽车企业，将会是最后能活下来的企业。”

至于华为车BU在2025年实现盈利的目标，余承东表示，要达到这个目标，先要帮助车企销售100万台车。“我们希望智选和HI模式的数量都能上去，智选的量可能会更大。不管哪种模式成了，我们都能成。”

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