微软放宽Bing Chat使用限制 每天可提问60次

站长之家(ChinaZ.com) 2月22日 消息:微软将开始测试 Bing Chat 语音，使用户能够在接收更有创意或更专注于他们的查询的答案之间切换。

新选项可用后，用户可以选择来自Redmond AI 驱动的 Bing 聊天机器人的精确或创意回复。

必应团队透露:“我们将开始测试一个额外的选项，让你可以选择聊天的语气，从更精确的（将专注于更短、更集中搜索的答案），到平衡的、更有创意的(这会给出更长、更多丰富的回答)的回复。我们的目标是让大家更好地控制聊天行为的类型，以最好地满足需求。”

微软还表示，上周五引入的聊天限制（用户每次和ChatGPT的对话只能进行5次问答，而每天对话的次数也被限制到最多50次。）是为了解决 Bing Chat 令人困惑且有时激进的回复。微软表示:大部分用户可以在5次问答内找出想要的答案，仅有约1%对话的讯息超过50则。所以对搜索引擎提出太多的问题反而没有必要，反而会让聊天AI有点不知所措。

现在，聊天次数增加到每次会话可进行6次问答，每天60次聊天。接下来，Redmond 计划将每日聊天总数上限提高到100次，并确保正常搜索将不再计入聊天总数。

微软于2月7日发布了由下一代 OpenAI 语言模型提供支持的新版必应搜索引擎 Bing Chat，同时还推出了新版 Edge 网络浏览器，其中包含两个名为“聊天”和“撰写”的新功能”在边栏中可用。

（举报）