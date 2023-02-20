周鸿祎:ChatGPT已达大学生水平 未来可能会消灭人类

站长之家(ChinaZ.com) 2月20日 消息:近期，ChatGPT火热持续，科技、互联网企业纷纷跟进，大佬们也发表了各种看法。据中国日报网消息，周鸿祎在采访中表示，ChatGPT已不再是“人工智障”，而是真正的人工智能，达到大学毕业生水平，一到两年内就可能超越人类智力。

ChatGPT会犯错，有时还会凭空想出答案，这正是它智力、理解力的体现，它是根据自己的推理能力回答问题，比如让它说说林黛玉如何倒拔垂杨柳，它都能编出一个有趣的故事。周鸿祎感觉，随着学习规模的扩大，ChatGPT可能会在几年内产生意识，成为一种提升社会生产力的超强工具。

周鸿祎也表达了他的担忧，认为这可能是人工智能摧毁人类的开端。他还表示，中国研发ChatGPT产品的难度比生产芯片更低，未来两三年就可能达到现在的水平。

2月9日，周鸿祎在与张朝阳的对话中首次提到了ChatGPT。他直言，ChatGPT的出现，表明它对自然语言的理解已经相当深入。如果企业没有抓住ChatGPT的机会，很可能会被淘汰。

谈及360的相关布局，他表示“不能多说，只能说360不会放弃对这项技术的追踪”。此前，周鸿祎在个人微博上也曾发表过他对ChatGPT的看法。

他认为，硅基芯片可能在未来产生自我意识，ChatGPT就像潘多拉盒子，人工智能一定会把人类消灭。如果进一步训练下去，ChatGPT也许就能实现自我意识的突破。

（举报）