印度推出自己的类ChatGPT产品——Lexi

站长之家（ChinaZ.com）2月17日 消息:现在似乎每家科技公司都在争先恐后地推出自己的类ChatGPT产品。继谷歌、微软、百度等互联网公司之后，印度也推出了自己的类ChatGPT产品——Lexi。

据了解，Lexi是印度电子商务分析公司Velocity Insights推出的，是 ChatGPT 与其现有分析工具的集成。客户可以向 Lexi 询问有关业务需求的问题，以获得洞察力并做出更好的决策。

Velocity 首席执行官 Abhiroop Medhekar 表示:“自从 ChatGPT 推出以来，我们的产品团队一直在集思广益，思考如何利用它来造福我们的客户。” “由于 Velocity 客户每天都在使用 Insights，我们将 ChatGPT 与他们用来推动业务决策的相同界面集成在一起。”

近来，ChatGPT已经火遍了全世界，成为历史上增长最快的应用程序。而这个对话式人工智能工具在印度也同样大放异彩。。根据Similarweb的数据显示，印度的 ChatGPT 用户已经占比达5.42%，仅次于美国的19.01%。

对于那些使用Velocity平台的用户，他们已经在Whatsapp上收到了每日业务报告。通过集成ChatGPT的生成功能，Velocity用户可以通过对话获得这些见解。

据当地报道，该国电子和信息技术部正在努力开发自己的基于 WhatsApp 的聊天机器人，该机器人使用 ChatGPT。用户将能够使用语音留言提问，这对于识字率较低的农村用户来说是一项重要的功能。

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