联发科发布天玑 7200 移动平台 采用台积电第二代 4nm 制程

站长之家(ChinaZ.com) 2月16日消息:联发科今天正式发布天玑7200移动平台，这是MediaTek天玑7000系列的首款新平台。采用MediaTek天玑7200移动平台的终端预计将于2023年第一季度上市。

据官方介绍，天玑7200拥有先进的AI影像功能、游戏优化技术与5G连接速度，并且能效表现出色，助力终端设备实现更长续航。天玑7200采用与旗舰平台天玑9200相同的台积电第二代4nm制程，八核CPU架构包含2个主频为2.8GHz 的Arm Cortex-A715核心，以及6个Cortex-A510核心，可以轻松应对多任务处理，并在应用中充分发挥峰值性能。天玑7200集成了高能效AI处理器APU650，提升AI运算效率同时还拥有低功耗特性。

天玑7200移动平台集成Arm Mali-G610GPU，高性能带来游戏中的快速响应和高帧率表现。该平台搭载MediaTek HyperEngine5.0游戏引擎，支持AI-VRS可变渲染、智能调控等先进技术，可以降低游戏功耗、优化电池续航，提供丝滑流畅的游戏体验。

天玑7200搭载14位HDR-ISP影像处理器Imagiq765，最高可支持2亿像素主摄，成就惊艳影像。天玑7200支持4K HDR视频录制，双摄像头可同时拍摄FHD高分辨率视频，并通过全像素自动对焦技术时刻锁定焦点。在夜间或弱光环境中，天玑7200的运动补偿时域降噪技术可以帮助用户捕捉到更清晰的图像。该平台搭载的AI处理器APU650还支持实时人像美化等AI相机增强功能。

天玑7200集成先进的Sub-6GHz5G调制解调器，下行速率可达到4.7Gbps，支持5G双载波聚合、5G双卡双待和双卡VoNR，MediaTek5G UltraSave2.0省电技术可助力终端的5G通信实现更低功耗、更长续航。此外，天玑7200还支持Wi-Fi6E和蓝牙5.3。

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