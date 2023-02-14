2023年国外值得关注的13个AI博客和网站推荐

站长之家(ChinaZ.com) 2月14日 消息:对于从事人工智能工作者，需要不断地更新自己的知识，以免落后于该领域。跟上潮流的最佳方式是获取最新的资源。

本文将向推荐了14个值得关注的专注于AI内容的相关网站。为了能让大家更加清楚，我们还将每个分类如下:

商业:关于如何在你的公司使用人工智能的建议和想法

新闻:获取一般信息，包括最新发现和创新

技术:适用于希望通过网络研讨会或 AI 在线课程进行改进的任何级别的开发人员

1.MIT News（新闻）

网址:https://news.mit.edu/topic/artificial-intelligence2

许多技术人员梦想在麻省理工学院学习。很容易看出原因。麻省理工学院进行了各种开创性的研究，其进展和结果直接发布在其博客上。

2. The Berkeley Artificial Intelligence Research （新闻）

网址:https://bair.berkeley.edu/blog/

伯克利人工智能研究 （BAIR） 实验室汇集了来自机器学习、计算机视觉和自然语言处理的加州大学伯克利分校的研究人员。

该博客为 BAIR 提供了一个与全世界分享其发现的渠道，帮助像专业AI人员跟上 AI 的最新动态。