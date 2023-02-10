中国充电联盟：1月公共充电桩增加6.6万台 同比增长52.6%

站长之家(ChinaZ.com) 2月10日消息:中国充电联盟今日发布2023年1月全国电动汽车充换电基础设施运行情况。2023年1月比2022年12月公共充电桩增加4.1万台，1月同比增长56.1%。截至2023年1月，联盟内成员单位总计上报公共充电桩183.9万台，其中直流充电桩78.3万台、交流充电桩105.5万台。从2022年2月到2023年1月，月均新增公共充电桩约5.5万台。
其中广东、江苏、浙江、上海、北京、湖北、山东、安徽、河南、福建TOP10地区建设的公共充电桩占比达71.3%。2023年1月全国充电总电量约23.1亿度，较上月增加1.7亿度，同比增长84.9%，环比增长8.1%。
截止到2023年1月，全国充电运营企业所运营充电桩数量TOP15，分别为：特来电运营37.0万台、星星充电运营35.4万台、云快充运营26.9万台、国家电网运营19.6万台、小桔充电运营9.7万台、蔚景云运营7.5万台、深圳车电网运营7.1万台、南方电网运营6.1万台、万城万充运营4.8万台、汇充电运营4.7万台、依威能源运营4.2万台、万马爱充运营2.7万台、上汽安悦运营2.4万台、中国普天运营2.3万台、蔚蓝快充运营2.0万台。这15家运营商占总量的93.9%，其余的运营商占总量的6.1%
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