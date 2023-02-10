菜鸟驿站全国首推闲忙状态功能 用户可错峰取件

站长之家（ChinaZ.com）2月10日 消息:近日，菜鸟驿站上线“闲忙状态”查看功能，用户可通过菜鸟APP实时查看驿站闲忙状态，错峰取件缩短等待时间。
据了解，该功能显示分为“畅通、忙碌、拥挤”三个状态，消费者登录菜鸟APP可在首页提前看到站点状态为畅通或忙碌。
该功能已覆盖全国10万多家菜鸟驿站。
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菜鸟驿站上线“闲忙状态”查看功能，针对消费者取件时长进行优化升级。前这个功能已覆盖全国10万多家菜鸟驿站。在“畅通”状态下，取件时间可以精确到1分钟，每间隔10分钟就会有一个时间段的状态提醒，每个时间点的预计取件时长，一目了然，可有效避免用户在取件高峰期的排长队现象。
1月17日，公安部交通管理局官方发布声明，全国今起严查酒驾醉驾违法犯罪行为，严防酒驾醉驾肇事导致的恶性交通事故。具体声明如下：春节日益临近，广大群众即将迎来家人团圆、亲朋相聚的欢乐时刻。酒驾醉驾既是对自身安全的忽视，也是对他人生命的漠视，每个人都可能成为受害者，请自觉抵制、主动劝阻酒驾醉驾行为，共同守护平安团圆！
百度与武汉市政府签署了合作协议，双方将共同开启规模化无人驾驶商业运营服务，打造全球领先的无人驾驶运营区，在智能网联汽车领域展开更为深入的战略合作。更为重要的是，借由此次深入合作，武汉将积极稳妥推进无人驾驶政策分阶段在武汉市实现全域开放，并逐步打通在机场、高速等场景的应用，这意味着武汉将有机会成为中国首个全城都能实现无人驾驶”的城市。经开区全域开放后，武汉允许运营覆盖的区域面积将突破530平方公里，覆盖常住人口超过150万人。
金秋十月，由微拍堂全程冠名赞助的第二十三届全国钱币交流会暨第三届全国精品徽章交流会于 10 月 16 日在徐州汉园宾馆圆满落幕。本次交流会由江苏省收藏家协会主办，徐州古玩城协办。该活动在保障各项防疫措施落实到位的基础上，旨在促进文玩艺术品市场的消费活力，引领文化消费新场景、新体验。交流会现场交流会共为期三天，包含酒店客房房交会、会议大厅现场展销会以及晚宴竞拍会三大部分，吸引了全国百余家钱币机构、币商赴会，以及 500 多位泉友共同参与。微拍堂为“泉友”准备了温暖伴手礼别具特色的房交会所谓“房交会”，就是在酒?
自1月13日至2月5日，蔚来全国346座高速公路换电站向所有蔚来车辆提供不限次数的免费换电服务，其中高速服务区换电站将24小时提供服务，为用户的春节出行提供更多便利。蔚来还发布了2023春节出行服务保障计划。到2025年，该网络布局还将扩展至9横9纵19大城市群。
近日，广西壮族自治区靖西市人民法院审理了一起微信转错账案件，最终，法院判决被告宋某于判决生效之日起十日内向原告何某返还2万元。2022年9月，何某通过手机微信向他人转账还款时，误将2万元转给了宋某。法院遂当庭作出判决:被告宋某返还原告何某2万元。
一早有博主爆料，蔚来要出手机了目前蔚来城市活动已开始抽取全国首批蔚来手机的内测名额。蔚来的高管也称蔚来手机将在今年第二季度开启内测，预计今年三季度正式向社会发售。你可以理解成蔚来的NIOLife，我们不是要做一个服装公司、食品公司是围绕着用户需求，基于我们和用户的连接，满足他们的使用场景。
哔哩哔哩漫画发文称，因接到针对漫画《幽冥诡匠》存在抄袭问题的投诉，决定将《幽冥诡匠》永久下架。B站称，将坚决抵制抄袭行径，努力维护创作者与读者的正当权益。我们希望能与所有漫画创作者与读者们共同努力，坚决抵制抄袭行径，保留呵护原创的火种，努力维护创作者与读者的正当权益，让中国漫画在健康有序的环境中孕育出无限生机。
众所周知，花丝镶嵌工艺是“燕京八绝”之首，是传承罕继的传统宫廷手工艺，也是默默流淌在潮宏基珠宝基因里的品牌初心。今年，潮宏基从“心”出发，将非遗花丝底蕴与品牌形象全新升级深度糅合，通过现代的空间感设计语境，还原花丝本源之美，推出全国首家非遗花丝概念店，赋予传统花丝工艺别样的美。潮宏基非遗花丝概念店特别聘请业内知名AAN设计团队，将传统中具有代表性的“枣花锦”元素作为创作灵感，把枣花凝练为图腾，从探索独立女性的内心出发，呈现彩金形意之中的时尚东方美学，与现代女性自信从容的魅力。在传统中找寻突破，并与?
今年春节是经过疫情防控措施优化调整后的第一个长假，人们积累了三年的出游需求终于得以释放。前往海南的自驾游客数量迅速增长，加上疫情之后国内道路货运物流需求的快速恢复，琼州海峡过海车客量较往年同期创下历史峰值。高速公路网拥堵监测显示，位于广东湛江的雷州收费站出口拥堵最严重，拥堵里程超过3公里，收费站拥堵榜中前四名中，有两处位于湛江。
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。