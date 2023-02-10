菜鸟驿站全国首推闲忙状态功能 用户可错峰取件

众所周知，花丝镶嵌工艺是“燕京八绝”之首，是传承罕继的传统宫廷手工艺，也是默默流淌在潮宏基珠宝基因里的品牌初心。今年，潮宏基从“心”出发，将非遗花丝底蕴与品牌形象全新升级深度糅合，通过现代的空间感设计语境，还原花丝本源之美，推出全国首家非遗花丝概念店，赋予传统花丝工艺别样的美。潮宏基非遗花丝概念店特别聘请业内知名AAN设计团队，将传统中具有代表性的“枣花锦”元素作为创作灵感，把枣花凝练为图腾，从探索独立女性的内心出发，呈现彩金形意之中的时尚东方美学，与现代女性自信从容的魅力。在传统中找寻突破，并与?