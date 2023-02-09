预计到 2025 年底 Arm 笔记本电脑将占据超过 21% 市场份额

站长之家(ChinaZ.com) 2月9日消息:根据Counterpoint Research发布的数据显示，2022年市场出货量年同比下降15%，预计于2023年将再次出现高个位数下降。然而，得益于苹果公司MacBook系列的成功、生态系统支持的增加及与x86产品性能差距的消失，在所有PC子行业中，预计基于Arm的笔记本电脑在未来几季度将表现出相对有弹性的需求。

2020年，苹果公司为MacBook系列推出自主研发的M1芯片，陆续使iPhone和iPad应用程序能在MacOS上无缝运行，在M1 MacBook具有同一计算性能水平的直接竞争功能中，功耗管理和电池续航表现最为突出。

Counterpoint Research的数据显示，基于Arm的笔记本电脑市场份额自此开始增长，由2%以下增至2022年底的12%以上。2022年，苹果公司以90%的份额引领Arm笔记本电脑市场。苹果公司改用其自主设计的CPU，已对着手开发基于Arm的解决方案的供应商造成冲击。

Counterpoint Research预测认为，到2027年底，Arm最终或占据笔记本电脑市场约25%的份额。另一方面，作为PC市场的最大厂商，面对Arm解决方案的竞争，英特尔将遭受最大损失，在五年内失去近10%的份额。但英特尔仍将主导PC市场，占据超过60%的市场份额。

最为重要的是，基于Arm的PC（尤其是笔记本电脑）市场份额在未来几年或将进一步扩大，并渗透到各个子行业。预测随着芯片厂商与OEM在产品供应方面更加紧密地合作，Arm生态系统的渗透率将不断提高。与英特尔经久不衰的x86相比，消费者不断提高对Arm竞争力的认可，也将推动市场份额扩大。到2025年底，基于Arm的笔记本电脑解决方案最终将占据超过21%的市场份额。

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