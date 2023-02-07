微信Mac端更新图片文字提取功能

站长之家 2 月 7 日讯：今日，微信3.7.0 for Mac版本发布，该版本新增了提取图片文字、以及翻译网页内容等功能。
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作为一款国民级应用，微信早已不再是一款单纯的聊天工具，随着微信PC端的不断更新，微信也在逐渐增加办公功能。微信Mac版迎来2023年首次更新，正式发布3.7.0升级，该版本主要更新如下：可以提取图片中的文字内容；可以翻译网页内容；修复了一些已知问题。去年还有媒体报道称，微信正准备推出会员制服务，其中就包括了云端备份的功能，但现实来说还是不太可能，微信不需要靠会员盈利就是其中一个原因。
Millet 在芯片制造领域工作30多年，在苹果公司工作了将近17年。他表示 M1芯片的推出，翻开了 Mac 的新篇章，让苹果公司看到了「真正成功」的机会。Millet 表示不会采取「挤牙膏」的方式更新芯片，不会将20% 的性能增幅划分为3年时间里，而是在1年内努力地实现这个目标。
1月17日晚间，苹果官网上架了新款Macmini和MacBookPro，其中Macmini起售价是4499元，MacBookPro14英寸起售价15999元，16英寸版本起售价19999元。苹果CEO库克表示，MacBookPro和Macmini配备最新Apple芯片，拥有更具颠覆性性能。其内存带宽更是达到M2Pro的两倍，M2的四倍之多，堪称颠覆性性能。
Gurman说，苹果公司的工程师正在「积极参与该项目」，表明该公司正在「认真考虑」生产触摸屏Mac。第一台配备触摸屏的MacBook Pro将保留传统的笔记本电脑设计，配备触控板和键盘，但显示屏将获得对iPhone或iPad等触摸输入的支持。报道称，第一台触摸屏Mac可能搭载macOS，因为苹果没有积极地将iPadOS和macOS结合起来。不过，iPhone和iPad的app可以在装有苹果自研芯片的Mac上使用，除非开发者选择不支持。
据爆料人Jon Prosser表示，苹果将于美国时间1月17日通过新闻稿方式发布新产品，也就是北京时间今日晚间到明日上午之间。另据Mark Gurman消息，此次带来的新品包括MacBook Pro和Mac mini等。新款Mac mini作为苹果电脑里最便宜的设备，它能够让未使用过苹果电脑的用户，花费更低的成本去体验一下苹果电脑的系统、芯片、功能等。
M2Pro芯片采用第二代5nm制程工艺，内部集成了400亿只晶体管，相比M1Pro芯片增加近20%，比M2芯片增加了一倍;搭载最高12核CPU，多线程处理速度比M1Pro快达20%;搭载最高19核GPU，图形处理速度比M1Pro芯片提高达30%;支持最高32GB统一内存和200GB/s的内存带宽;支持外接多达两台显示器，支持同时播放多达23条4K ProRes视频流。
苹果在本周上架了新款MacBookPro，包含14和16英寸两种尺寸。MacBookPro14英寸起售价15999元，16英寸版本起售价19999元。Wi-Fi6设备和其他传统Wi-Fi4、5设备使用的是同一个拥堵的频谱，且只有两个160MHz信道，这使得Wi-Fi6E设备具有更轻易获得千兆位速度的优势和能力。
苹果发布了最新一代的Mac mini，搭载全新的M2与M2 Pro芯片，将Mac mini的性能带到了一个新的高度。苹果也进一步加速了与Intel的彻底脱钩。搭载M2与M2 Pro芯片的新款Mac mini将在1月19日正式接受预定，并在2月3日开售。
有Mac用户反馈，在macOS Ventura中，出现了一个与通知功能有关的Bug。从反馈来看，即便用户通过过系统设置通知显示预览路径禁用了通知预览功能，在开机后，依旧会出现大量无用通知。苹果尚未对该问题做出回应，用户也暂未发现有效的解决方案。
1月11日，苹果在加拿大监管数据库中提交了一款型号为A2779的未发布版本MacBook Pro，据文件中提到的无线频率范围，它可能会支持Wi-Fi6E，扩展Wi-Fi到6GHz频段，以获得更多带宽，更快速度和更低延迟。爆料人Wade Penner称，该笔记本将搭载苹果M2Pro或M2Max芯片，支持WiFi6E/6GHz频段。Mac mini也将搭载新的M2芯片，外观沿用当前型号。
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。