股票全面注册制要来了 即日起证监会继续受理并购重组申请

2月1日，证监会发布关于全面实施股票发行注册制前后相关行政许可事项过渡期安排的通知。通知指出，2023年2月1日，全面实施股票发行注册制改革正式启动。

一、自本函令发布之日起，中国证监会继续接受主板首次公开发行股票、再融资和并购重组申请。在全面实施注册制之前，中国证监会将依据现行规定正常推进上述行政许可工作。

二、全面实施注册制主要规则发布之日起，中国证监会停止主板审核企业首次公开发行股票、再融资、并购重组，并将相关在审企业的审核顺序和审核资料转交交易所，对于已接受尚未完成受理的主板上市公司再融资、并购重组申请不再受理。

三、全面实施注册制主要规则发布之日起10个工作日后，交易所开始受理主板其他企业的首次公开发行股票、再融资、并购重组申请。

四、自本通知发布之日起，中国证监会继续接受非上市公众公司相关行政许可申请。在全面实施注册制之前，中国证监会将按照现行规定正常推进上述行政许可工作。已获得核准或豁免核准同意函的公司，可以继续推进挂牌发行等工作。

五、全面实施注册制主要规则发布之日，试点注册制在审企业及其中介机构可暂不更新申报文件，但必须在全面实施注册制后，及时提交符合全面实施注册制相关规定的专项说明和核查意见，在最近一次提交问询回复或更新财报等报送材料环节，按照全面实施注册制相关规定更新申报文件。

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