理想汽车： 1月交付新车15141 辆 同比增长23.4%

站长之家 2 月 1 日讯：理想汽车公布数据称， 2023 年 1 月共计交付新车15， 141 辆，同比增长23.4%；自交付以来，理想汽车累计交付量已达到272， 475 辆。
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站长之家 2 月 1 日讯：理想汽车公布数据称， 2023 年 1 月共计交付新车15， 141 辆，同比增长23.4%；自交付以来，理想汽车累计交付量已达到272， 475 辆。
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理想汽车官方宣布：2023年1月交付15，141辆，同比增长23.4%。自交付以来，理想汽车累计交付量已达到272，475辆。由于取消了第三排设计，理想L7拥有相当豪华的皇后座后排，由电动调节的后排豪华座椅、电动脚托、270度皮革环抱式设计、Nappa真皮、后排三座座椅加热、两侧座椅通风，以及豪华中央手枕组成。
理想汽车今日公布了2023年1月销量数据。1月份交付新车15，141辆，同比增长23.4%。L7搭载1.5T四缸增程器以及42.8千瓦时电池组，WLTC综合续航里程1100公里，纯电WLTC续航里程175公里，0-100km/h加速5.3秒。
2月2日消息，比亚迪日前公布了2023年1月销量成绩单。数据显示，比亚迪汽车1月销售151341辆，同比增长58.6%。其中，EV纯电车型71338辆，DM混动车型78826辆。1月王朝网销售108386辆。其中，秦家族销售14185辆，汉家族销售12215辆，唐家族销售8890辆，宋家族销售49865辆，元家族销售23231辆。1月海洋网销售35339辆。其中，海豚销售17629辆，海豹销售6618辆，护卫舰07销售5043辆，驱逐舰05销售4966辆，其他车型销售1083辆。此外，比亚迪还首次在月度销量快报中公布了腾势品牌的销售数据，1月份腾势D9共交付6439辆新车。海外出口方面，比亚迪1?
特斯拉公布最新交付数据称，2022年第四季度，全球生产了超过43.9万辆汽车，交付了超过40.5万辆汽车。2022年全年，特斯拉全球共交付了131万辆汽车，同比增长40% ;共生产了137万辆汽车，同比增长47% 。Model3/Y，生产1，298，434辆，交付1，247，146辆。
赛力斯在上交所发布2022年12月份产销快报，12月赛力斯新能源汽车销量达16，643辆，同比增长170.62%；其中，赛力斯汽车12月销量为10，157辆，同比增长304.02%。2022年1-12月，赛力斯新能源汽车累计产销量分别为139，132辆和135，054辆，同比增长233.64%%和225.90%；其中，赛力斯汽车累计产销量达83，701辆和80，041辆，同比增长660.37%和626.39%。赛力斯公告称，公司于2022年12月2日首次回购股份，截至2022年12月31日，公司累计回购225.90万股，占公司总股本的比例为0.15%，回购成交的最高价为人民币46.74元/股、最低价为人民币41.16元/股，支付的资金总额为人民币9999.11万元。
比亚迪股份公告，2022年12月新能源汽车销量23.52万辆，同比增长150%;全年新能源汽车累计销量186.35万辆，同比增长208.64%。2022年11月23日，比亚迪已经进行预告，上调相关车型官方指导价，一是新能源汽车购置补贴政策即将于2022年12月31日终止，国家对此后上牌车辆将不再给予补贴;二是自2022年下半年以来，电池主要原材料价格大幅上涨。
特斯拉今日公布了2022年第四季度及全年财报。特斯拉第四季度营收243.18亿美元，同比增长长37%;净利润37.07亿美元;归属于普通股股东的净利润为36.87亿美元，相比增长59%。营运利润率的增长主要得益于引入更低成本车型、增建更高效的本土化工厂、降低车辆成本和经营杠杆等因素。
1月28日上午消息，理想汽车创始人、董事长兼CEO李想发布《致全体员工的一封信》。李想强调了公司的使命：创造移动的家，创造幸福的家；公司的愿景：2030年，成为全球领先的人工智能企业；公司的价值观：超越用户的需求，打造最卓越的产品和服务。李想还表示：“我们相信2023年软件2.0的技术产品落地将在中国正式开启，在最重要的智能电动车领域，基于BEV感知和Transformer模型，实现端到端训练的城市NOA导航辅助驾驶会在2023年底开始落地。
乘联会官方微信公众号发布消息称，初步统计，12月乘用车市场零售242.5万辆，同比去年增长15%，较上月增长47%；12月全国乘用车厂商批发227.3万辆，同比去年下降4%，较上月增长12%。2022年，乘用车市场零售2070万辆，同比2021年2015万辆，增量55万辆，同比增长1.8%；2022年，预计狭义乘用车批发2320万辆，同比2021年2110万辆，增量210万辆，增长10%。随着年末购置税补贴和新能源补贴政策到期前会促进提前购买，在11月受压抑的需求在12月中下旬得到释放。
美国电动汽车初创公司Rivian公布了创纪录的2022年第四季度和2022年全年产量和交付量数据。该公司表示，2022年第四季度，该公司生产了1.002万辆汽车，环比增长36%，交付了8054辆汽车，环比增长22.3%。2021年12月份，Rivian证实，计划在乔治亚州建设第二座价值50亿美元的电动汽车工厂，该工厂预计每年可生产多达40万辆电动汽车。
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。