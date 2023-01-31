保时捷回应官网12.4万元帕纳梅拉遭抢购：已与首单用户达成协议

1月31日，有博主爆料称，1月30日，银川保时捷中心上线了12.4万一辆的Panamera车型，该链接产生598个预订单后，保时捷下架了这辆车，用户无法登陆，但用户的预订记录系统中有保留，此事传出后引发网友热议。1月29日，银川保时捷中心通过小程序上传某辆新车信息时，价格输入出现严重偏差，吸引了相当数量消费者的关注，银川保时捷中心发现后第一时间下架了错误信息。由于此时引发的舆论巨大，银川市场监管局工作人员称已经注意到此事，正在加紧调查了解，目前已与公司取得联系，省市两级部门也在关注辖区市场监管局调查结果。