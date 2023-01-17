三星下一代Galaxy Z Fold5在折叠后将使屏幕之间完全接触

站长之家(ChinaZ.com) 1月17日消息:可折叠智能手机正在再次发展。对于下一个可折叠手机，三星电子实施了一种新设计，在折叠时使屏幕之间完全接触。新设计的首款产品是「Galaxy Z Fold5」，计划于今年秋季发布。

据ETNews报道，已经证实，三星电子计划在Galaxy Z Fold5上应用「水滴」型的铰链设计显示屏。显示屏以水滴形状卷在主结构内，形成广泛分布的皱纹。显示屏的形状赋予了水滴的名字。

该结构最大的特点是，当手机折叠时，两边的屏幕没有缝隙地接触。三星电子此前采用的是 「U型」铰链结构，三星可折叠显示屏从第一代产品到去年的产品Galaxy Fold4和Flip4都采用此结构。U型设计考虑了可折叠显示屏的耐用性。柔性显示屏的折叠角度（曲率）越尖锐，折叠部分受到的冲击(应力)就越大，从而导致显示屏损坏。

三星电子通过新的水滴型克服了这一挑战。三星显示的可折叠显示屏的耐久性也将得到改善。三星电子合作伙伴公司将进行相关部件的生产。水滴型铰链有可能被应用于折叠系列。它还没有被确认是否会被应用于翻盖系列。

三星电子是可折叠手机市场的第一大公司。它正通过可折叠手机的新形式因素，在饱和的智能手机市场上开创先河。三星电子去年已售出近1000万部可折叠手机。

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