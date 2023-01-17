文旅部：加强对网络演出剧目评论弹幕的实时监控

最近，中兴通讯发布了《视频自智网络白皮书》，深入剖析了视频业务在运维上的痛点，并提出了专注于提升视频质量的网络自智体系和演进架，希望能够助力运营商进一步提升家庭视频品质，促进视频网络的数智化转型发展，具有全面的指导意义。电信运营商IPTV业务经过 10 余年的发展，用户体量巨大。据工信部数据，截至 2022 年 10 月底，全国运营商IPTV总户数3. 74 亿。如何在高并发下实现对视频网络的自主治理，如何及时应对网络问题以提供高质量的视频体验，一直是运营商思考的课题。在此背景下，运营商视频业务运维面临的挑战主要体现在三个