公司发大鹅当年货 员工:放公司很吵 但很开心

随着过年的临近，许多公司都会给员工发点年货，但有时会出现些特别的老板。1月11日，在广东阳江，黄女士所在的公司发年货的时候，除了常规的米面油外，竟然还给每位员工发了一只重达10斤的大鹅!

20多个员工都收到大家都很开心，都表示省得自己再去买鹅了。不过，20多只鹅一起在公司叫的声音实在太大，每当有人经过时，它们就不停地叫，吵的洪亮。

这让许多网友大呼可爱，有人建议把它们拿回家养当宠物。那么，大家的公司发了什么样的年货呢?

（举报）