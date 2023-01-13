公司发大鹅当年货 员工:放公司很吵 但很开心

随着过年的临近，许多公司都会给员工发点年货，但有时会出现些特别的老板。1月11日，在广东阳江，黄女士所在的公司发年货的时候，除了常规的米面油外，竟然还给每位员工发了一只重达10斤的大鹅!
20多个员工都收到大家都很开心，都表示省得自己再去买鹅了。不过，20多只鹅一起在公司叫的声音实在太大，每当有人经过时，它们就不停地叫，吵的洪亮。
这让许多网友大呼可爱，有人建议把它们拿回家养当宠物。那么，大家的公司发了什么样的年货呢?
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或许这是最离奇的年终福利了?网友看到后马上感叹，老板们在不花钱的路上越走越远，极度诚挚一毛不拔。一家公司由于疫情和其他各种原因未能完成年度业绩目标，决定取消年终奖，提出邀请全体员工到新疆夏季聚会的道歉信传播了开来。员工们对取消年终奖作何反应?李女士表示，大家都很高兴，新疆是他们一直想去的地方。
陕西西安的张女士收到了公司送的1箱车厘子作为过年礼物。自己来公司不到1年，一直挺期待过年礼物的，没想到居然是车厘子。市面上售卖的樱桃多为中国樱桃和车厘子：中国樱桃是小巧玲珑型”，个头较小，多呈浅红色；车厘子属于肥胖型”，个头普遍偏大，颜色暗红。
蔚来创始人李斌接受中国企业家”采访时，透露了一些关于蔚来手机的看法。李斌称：我们做手机，并不是要去跟小米、华为，逻辑不太一样。我认为全世界可能除了苹果以外，其他手机公司目前可能没有这样的品牌势能。
“你阳了吗?”“我阳康了。在熬过阶段性的顾客锐减、员工消失、供应链失能后，很难再有什么能够打败我们。
上班打卡问题，每个打工人都会遇到。要是自己实际出勤，但是忘记打卡，公司以此理由将你辞退，你觉得公平吗？判决公司应当赔偿王明奕38794元违法解除劳动关系赔偿金。
据The Verge 报道，微软首席人事官凯瑟琳·霍根宣布，该公司将为其美国员工提供无限期休假。微软将其无限期休假称为“酌情休假”，并将适用于所有受薪美国员工。这项新政策是在微软允许更多员工永久在家工作以及该公司为员工提供1500美元疫情补贴之后出台的。
1月9日，重庆一公司发布一则致歉信，表示多种原因影响下，2023年工资调增标准为每月每人50元，感到非常抱歉，对不起员工。该公司人力资源部工作人员回应称，加薪涉及到6000多名员工，每年都会给员工加薪，今年数额较少，便用致歉的方式希望得到员工的理解。有网友表示，要是道歉有用的话，要薪水干哈，也有网友表示，可以了 我们已经两年没加了。
网传浙江台州某公司给员工发年终奖，每人奖励一辆电动两轮车，相关视频引起网友关注热议。1月7日，据极目新闻”报道，他们从公司员工处了解到，网传消息并不属实，视频中员工只是把新车推到存货区存放，并非网传的年终奖每人一辆电动车”。该公司多位员工也证实，网传消息并不属实，没发车，推到别的地方放起来已。
上班打卡问题，每个职工都会遇到。如果一个人实际出勤，却因为忘记打卡被公司以此为由解雇，你觉得这是否公平?据报道，2019年6月18日，王先生被一家房产公司聘用，劳动合同中约定，他将担任招商经理一职。依据该裁决，公司应赔偿王明奕38794元违法解除劳动关系赔偿金。
凤凰网科技讯北京时间12月29日消息，特斯拉公司CEO埃隆马斯克周三告诉员工，他们不应该“被股市的疯狂所困扰”。特斯拉的股价今年已下跌了近70%，原因是市场担心电动汽车需求疲软，马斯克忙于运营推特。这一消息引发了人们对全球最大汽车市场需求下降的担忧。
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。